Kuşadası’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na destek olmak amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Örgütü tarafından ‘Demokrasi ve Dayanışma Yürüyüşü’ düzenlendi. Yürüyüşe katılan Kuşadalılar, ellerinde taşıdıkları pankart ve attıkları sloganlarla adalet ve özgürlük vurgusu yaptı.

Demokrasi ve Dayanışma Yürüyüşü saat 20.30’da CHP Kuşadası İlçe Örgütü Binası önünden başladı. Yürüyüşe çeşitli sivil toplum kuruluşları, kentte faaliyet gösteren dernek ve siyasi partilerin temsilcileri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı. İnönü Bulvarı’nı takip ettikten sonra Kemal Arıkan Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı’na ilerleyen 7’den 70’e her yaştan Kuşadalı, ellerinde taşıdıkları pankart ve attıkları sloganlarla yürüdü.

Demokrasi Yürüyüşü’nün Atatürk Anıtı’nda sona ermesinden sonra konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Sokakta olmak, yürümek ve protestolara katılmak sizlerin anayasal hakkıdır. Bunu engellemeye çalışanlara inat her gün sokakta olacağız. Görevini yapan kolluk kuvvetlerine ve kamu malına zarar vermediğiniz sürece hiçbir sorun yok. Bizler halka karşı sorumluluğu olan yöneticileriz. Tabi ki bir eksik veya kasıt varsa yargılanacağız. Ama yargıyı bir aparat haline getirip, milyonlarca İstanbullunun oyu ve iradesiyle göreve gelmiş bir belediye başkanını sabahın erken saatinde evinden almak hukuki bir iş değildir. Bugün eğer 31 yıl sonra bir belediye başkanının diploması cumhurbaşkanı adayı oldu diye iptal edilebiliyorsa, hem de bu kararı alanlar yetkili kurullar değilse ve bunu göstere göstere yapıyorlarsa hiçbir yurttaşımız hukuki olarak güvende değildir. Esas olan milletin iradesidir. Esas kararı verecek olan sandıktır. Son olarak yolumuz uzun, mücadelemiz çetin. Asla yılmayacağız. Ekrem İmamoğlu’nun dediği gibi her şey çok güzel olacak" diye konuştu.