Kuşadası Belediyesi, kent ekonomisine önemli bir katkı sunan Kuşadası Sanayi Sitesi’nde detaylı hijyen ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Yol kenarlarındaki atıkların da alındığı çalışma sonunda, Kuşadası Sanayi Sitesi’nin sokakları pırıl pırıl oldu.

Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yaz kış demeden her gün düzenli olarak kent genelinde temizlik yapan ekipler, belirlenen program dahilinde farklı bölgelere de yoğunlaşıyor. Bu kapsamda son olarak 10 kişiden oluşan bir ekip, 2 araçla birlikte temizliğinden sorumlu olunmamasına rağmen Kuşadası Sanayi Sitesi’nde detaylı hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Sokakların köpüklü suyla yıkandığı çalışmada ayrıca galvanizli ve yer altına monte edilmiş çöp konteynerleri de yüksek sıcaklıktaki su ve özel solüsyonlar aracılığıyla kir ve kokudan arındırıldı. Yol kenarlarında bulunan atıkların da alındığı çalışma sonunda Kuşadası Sanayi Sitesi tertemiz oldu.