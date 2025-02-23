Adana’nın Kozan ilçesinde bir çiftçinin serasında ejder meyevesi tamamen buz tuttu.

İlçeye bağlı Acarmantaş Mahallesinde 3 dönüm ejder bahçesinde üretim yapan bir çiftçi gece don olayına karşı ejder meyvelerini korumak için yağmurlama sistemi çalıştırp, don olayından daha az zarar görmesi için sisleme yaptı. Sabaha karşı hava sıcaklığı eksi 5 derece olunca ürünlerde de buz sarkıtları oluştu. Üretici Mustafa Akçoban, gördüğü manzara karşısında şok olarak, "Burası ne Alaska ne, Sibirya. Adana’nın Kozan ilçesi. Türkiye’nin en sıcak ilçesi. Burası Acarmantaş Mahallesi tropikal meyvelerin ocağı. Altay soğuklarına karşı dün akşam ejder meyvesi bahçemizde yağmurlama sistemini çalıştırdık. Bu soğuklar bizim beklentimizden çok üstünde olmuş 3 metrelik buz sarkıtları oluşmuş. Bu sarkıtlar erimezse duman olduk. Bu soğuklar 3 gün daha devam edecek. Küresel ısınma diyorlar ama bu biraz küresel soğuma olmuş. Buzları kırmak bile çok zor. Sisleme yağmurlama yapmasak daha kötü olacaktı" dedi.