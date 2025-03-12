Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yaylaköy sakinlerine verdiği sözü yerine getirdi. Kendisinden mahallenin girişine "Yaylaköy" yazılmasını isteyen esnafın talebine kısa süre içerisinde yanıt veren Başkan Ömer Günel, başlattığı çalışma ile bir kez daha hemşehrilerinin takdirini kazandı.

Kuşadası Belediyesi, ev sahipliği yaptığı kahvaltı salonları, et lokantaları ve mangal alanları ile kentin en çok ziyaretçi ağırlayan bölgelerinden olan Yaylaköy Mahallesi’nin girişini daha estetik hale getirmek için çalışma başlattı. Kuşadası Belediyesi ekiplerinin zemin düzenlemesi yürüttüğü 200 metrekarelik alanı kapsayan mahalle girişi, dolomit taşlarla yazılacak ‘Yaylaköy’ yazısının etrafına uygulanacak peyzaj tasarımı ile estetik ve dikkat çekici bir hale getirilecek. Zeytin ağaçları ve iklime uygun çeşitli süs bitkileri ile çok daha yeşil bir görünüme kavuşacak olan Yaylaköy Mahallesi, konuklarını çok daha güzel bir biçimde karşılayacak.