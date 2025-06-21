Kuşadası Belediyesi, mahallelerde sürdürdüğü temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin son durağı Güzelçamlı Mahallesi oldu.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda yaklaşık 50 kişilik özel bir ekip, mahallede adım atılmadık cadde ve sokak bırakmadı. Galvanizli çöp konteynerlerinin bakımı yapılırken, dezenfekte edilerek yeniden boyandı. Mahalle genelinde kapsamlı bir temizlik gerçekleştirilirken, çevre düzenlemesi de ihmal edilmedi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yol kenarlarını yabani otlardan arındırdı, ağaç budama işlemleriyle mahalleye daha düzenli bir görünüm kazandırıldı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Acil Müdahale ekipleri ise bozuk yol ve kaldırımları onardı, sıcak asfalt yaması yaptı. İlaçlama ekipleri ise çeşitli noktalarda haşereyle mücadele çalışmaları yürüttü. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Dilek Yarımadası Milli Parkı’na giden güzergâhtaki orta refüjleri de düzenledi. Gün boyu süren hizmet seferberliği, mahalle sakinlerinden tam not aldı.

Güzelçamlı Mahalle Muhtarı Remzi Atıcı, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Başkan Ömer Günel, Güzelçamlı’ya bugüne kadar çok önemli yatırımlar yaptı. Özellikle orta refüjdeki düzenleme mahallemiz için çok değerli bir katkı. Güzelçamlı’da arık önemli bir eksiğimiz bulunmuyor" diye konuştu.