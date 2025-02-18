Kuşadası Belediyesi tarafından 9-13 yaş arasındaki çocukların düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Güzelçamlı Mahallesi’nde ücretsiz açılacak olan satranç kursu için kayıtlar başladı.

Kuşadası Belediyesi, kent merkezine uzak mahallelerde yaşayan çocukların da etkinliklere katılıp, sosyalleşebilmesini sağlamak için Güzelçamlı Mahallesi’nde satranç kursu açacak. Kursa 9-13 yaş arası çocuklar kayıt yaptırabilecek. Kuşadası Belediyesi Güzelçamlı Ek Hizmet Binası’nda yer alan kütüphanede pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 16:00-18:00 saatleri arasında düzenlenecek olan kurs, satranç antrenörlerinin gözetiminde verilecek.

Çocuklarda çok yönlü düşünme becerisi ve konsantrasyonu geliştirip, hafızayı iyileştiren satranç kursu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Güvercin Masa’nın 444 71 14 numaralı hattını arayabilecek.