Kuşadası Belediyesi tarafından Ramazan ayının ilk iftar yemeği, Hacıfeyzullah Mahallesi’nde düzenlendi.

Hacıfeyzullah Mahallesi, 7 Eylül İlkokulu önünde verilen 1000 kişilik iftar yemeğinde bir araya gelen Kuşadalılar, okunan duaların ardından hep birlikte oruçlarını açtı. İftar yemeğine Kuşadası Belediye Başkan Vekili Çağlayan Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve Ayşegül Dağlı ile birlikte belediye meclis üyeleri de katıldı. Kuşadası Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği iftar yemekleri, 14 Mart Cuma günü İkiçeşmelik Mahallesi Kardeş Şehirler Parkı ile devam edecek.