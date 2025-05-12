Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), son bir yılda derneğe katılan yeni üyelerin kurum kültürüne entegrasyonunu sağlamak, aidiyet duygusunu güçlendirmek ve geleceğin liderlerini bir araya getirmek amacıyla geleneksel hale getirdiği Üye Oryantasyon Kampı’nı Çeşme’de başarıyla gerçekleştirdi.

100’e yakın yeni üyenin katılım sağladığı iki günlük kamp programı; EGİAD’ın vizyonunu, çalışma alanlarını ve değerlerini tanıtırken, ilham verici konuşmalar, deneyim paylaşımları ve etkileşimli oturumlarla dolu dolu geçti. Katılımın yüksek olduğu kampta, EGİAD geçmiş dönem başkanları ve özel konuşmacıların katkısıyla derinlikli bir bilgi paylaşımı sağlandı.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, EGİAD’ın 35 yılı geride bırakan köklü bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çekerek, iş dünyasını birleştirici yapısı ve takım ruhuyla her dönem daha da güçlendiğini vurguladı. Klasik anlamdaki STK’ların ötesine geçen EGİAD’ın, ekonomik kalkınma, toplumsal etki ve genç iş dünyasına verdiği destek ile öne çıktığını vurgulayan Özhelvacı, STK’lar arasında başarılı bir örnek sergilediğini ifade ederek, "EGİAD üyeliği, yalnızca bir rozet taşımak değil; aynı vizyonu paylaşan, birbirini destekleyen, güçlendiren ve geleceğe birlikte yön vermek isteyen genç iş insanlarının oluşturduğu güçlü bir topluluğun parçası olmaktır. Yeni üyelerimizin, bu aidiyeti derinden hissederek derneğimizin kültürüyle iç içe geçmeleri en önemli önceliklerimizdendir. Her yıl daha fazla girişimci, profesyonel ve aile şirketi temsilcisini bünyemize katıyoruz. Onların EGİAD çatısı altında liderlik vasıflarını geliştirerek topluma katkı sunmalarını sağlamak bizim asli görevimiz" dedi. Özhelvacı, 18. Dönem Yönetimi olarak "EGİAD Sayesinde" yaklaşımını benimsediklerini belirterek, bu kampın da yeni üyelerin EGİAD vizyonuyla kaynaşması açısından çok önemli bir araç olduğunu vurguladı.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, "Bu kamp, yeni üyelerimizin EGİAD ailesine güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlarken, onların katkılarıyla daha büyük bir aile olduğumuzu da, bir kez daha anlamamızı sağladı" dedi.

Şerif İzgören’den ilham veren liderlik dersi

Oryantasyon kampının keynote konuşmacısı, alanında öncü isimlerden Ahmet Şerif İzgören oldu. "Takım Liderliği" temalı konuşmasıyla dikkat çeken İzgören, katılımcılara etkili liderliğin temel ilkelerini ve sahadaki deneyimlerini aktardı. Bireylerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmanın önemine dikkat çeken İzgören, kurum kültürünün sahici liderlik üzerinden gelişebileceğini belirterek, EGİAD üyelerine günümüzün değişen liderlik paradigmaları hakkında çarpıcı bilgiler verdi. "Daha çok okuyan, araştıran, sorgulayan ve çözüm üreten bireylerle Türkiye’yi ileri taşıyabiliriz. Kurumlar ise kendi değerlerini benimseyen liderlerle sürdürülebilir başarıya ulaşır," diyen İzgören, EGİAD gibi örgütlü yapılarda genç liderlere yatırım yapılmasının önemine dikkat çekti.

EGİAD’ın hafızasını yaşatan başkanlar paneli

Oryantasyon Kampı’nın en önemli bölümlerinden biri de "Başkanlar Paneli" oldu. Moderatörlüğünü EGİAD Yönetim Kurulu Başkan M. Kaan Özhelvacı’nın üstlendiği oturumda; EGİAD Kurucu Başkanı Bülent Şenocak, 14. Dönem Başkanı Aydın Buğra İlter ve 15. Dönem Başkanı Mustafa Aslan deneyimlerini paylaştı. Kurucu Başkan Bülent Şenocak, EGİAD’ın yalnızca iş dünyasına değil, topluma yön veren bir yapı olarak tasarlandığını belirterek; "EGİAD’ı kurarken gençlerin sesini duyurabileceği, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir yapı hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada bunun başarıyla sürdürüldüğünü görmek büyük gurur" dedi.

EGİAD 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, EGİAD Melekleri Yatırım Ağı’nın kurulması, genç girişimcilerin desteklenmesi ve sivil toplumun fonksiyonu, EGİAD’ın bu pozisyondaki önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Artık sivil toplum kuruluşları yalnızca sosyal sorumluluk projeleri yürüten yapılar değil; kalkınmaya yön veren, politika üreten, ekonomik ekosistemin aktif aktörleri haline geldi. EGİAD da bu dönüşümün öncü temsilcilerinden biri. Girişimcilik, sürdürülebilirlik ve gençler gibi alanlarda üstlendiği misyonla yalnızca üyelerine değil, bölgeye ve ülkeye de katma değer sağlıyor," diyerek, EGİAD’ın vizyoner yapısına dikkat çekti. EGİAD Melekleri Yatırım Ağı’nın kuruluşuna da değinen İlter, bu platformla birlikte genç girişimcilere yalnızca yatırım değil, aynı zamanda bilgi, mentorluk ve rehberlik desteği sunduklarını ifade etti.

EGİAD 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan ise EGİAD’ın dijital dönüşümüne liderlik ettiği kendi dönemine ilişkin çalışmalara değinerek, "Pandemi gibi zorlayıcı bir dönemde, EGİAD’ın 90’a yakın etkinliği dijital ortama taşıyabilmesini sağlayan D2 projesiyle derneğimizi geleceğe hazırladık. EGİAD’ın dijitalleşmesi sadece bir dönüşüm değil, aynı zamanda bir vizyon meselesiydi" dedi.

EGİAD melekleri ve girişimcilik ekosistemi

Kamp kapsamında, EGİAD Melekleri Yatırım Ağı hakkında bilgilendirme oturumu da gerçekleştirildi. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanvekili ve EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Arda Yılmaz ile EGİAD Melekleri Koordinatörü Melisa İtmeç’in yaptığı sunumda, girişimcilik destekleri, yatırım süreçleri ve EGİAD’ın Ege Bölgesi’nde girişimcilik ekosistemine sağladığı katkılar aktarıldı.

Genel Sekreter Dr. H.İ. Murat Çelik moderatörlüğünde düzenlenen "Açık Kürsü" oturumunda ise yeni üyeler kendilerini tanıtma ve beklentilerini paylaşma imkânı buldu. Kampın son bölümünde gerçekleştirilen plaket töreni ve toplu aile fotoğrafı çekimiyle etkinlik unutulmaz anılara kaydedilmiş oldu. EGİAD’ın Gala Yemeği ile son bulan ilk günün ardından ikinci günün sabahında ise ruhsal denge çalışması dikkat çekti.

Kampın ikinci günü "Kahkaha Yogası" atölyesiyle başladı. Nazan Özçelik’in moderasyonunda gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara hem fiziksel hem zihinsel olarak rahatlama ve içsel denge sağlama fırsatı sundu.