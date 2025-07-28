Adıyaman’da, bir kuruma ait binanın bahçesinde meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi’nde bulunan bir kuruma ait kapalı yüzme havuzu binası bahçesindeki malzemeler alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden çalışanlar ile vatandaşlar bir anlık korku ve panik yaşadı. Bir yandan alevlere müdahale edilirken bir yandan ise itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangına müdahale edilerek alevler söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda binada hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.