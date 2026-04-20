Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından, afetten etkilenen vatandaşlara yönelik destek çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kurtalan Kaymakamlığı himayesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, afetin ilk anından itibaren sahada aktif olarak görev alan ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu çerçevede, Türk Kızılayının da katkılarıyla selden etkilenen vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı. Yapılan ikramlarla hem vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması hem de moral ve motivasyonlarının artırılması hedefleniyor.