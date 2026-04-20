Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaralanan öğretmen, öğrenciler ve hayatını kaybedenler, Eskişehir Vali Ali Fuat Güven İlkokulu'nda düzenlenen bayrak töreninde anıldı.

Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylarda yaralanan öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlara acil şifalar dilendi. Hayatını kaybedenler ise rahmetle anılırken, dualar edildi. Bayrak töreninin ardından İl Müdürü Aydın, öğretmenlerle bir araya gelerek, yaşanan elim hadiselerin ardından öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli sorumluluk olduğunu vurguladı. Aydın, eğitim ailesi olarak birlik ve dayanışma içinde çocukların umutlarını güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.