Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma çalışmasıyla başladıkları idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.