İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, önemli bir projeye imza atarak işitme engellilere yönelik pastacı çıraklığı kursu açtı. İşaret dili çevirmenleri eşliğinde pastacılığın inceliklerini öğrenen kursiyerler, hünerli elleriyle istihdam kapılarını aralayacak.

İzmir’de faaliyet gösteren İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği, Karşıyaka Sağırlar Derneği ve Bornova Sessizler Derneği üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda sağır ve işitme engellilere yönelik açılan pastacı çıraklığı kursuna başladı. Pastacılığın tüm aşamalarının öğretildiği kursa, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görevli işaret dili çevirmenleri Melek Uslular ve Özlem Özer eşliğinde ders veriliyor. Sağır ve işitme engellilerin genelde beden gücü gerektiren sektörlerde istihdam edildiğini ancak pek çok farklı alanda da yetenekli olduklarını belirten kursiyerler, kurs sayesinde gıda alanında iş üretmeyi hedefliyor.

Kızı işaret diline çeviriyor, annesi pasta yapıyor

Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde işaret dili çevirmeni olarak görev yapan Özlem Özer, “İzmir’de faaliyet gösteren üç dernekten Meslek Fabrikası kurslarına başvurmaya yönelik talepler geldi. Meslek Fabrikası ile iletişime geçip ortak bir proje başlattık. Bu kurs işaret dili çevirmenleri olarak bizim için de çok keyifli geçiyor. Biz de tıpkı bir kursiyer gibi tarifleri öğrenmiş oluyoruz. Öğrendiğimiz tarifleri Türk işaret dili gramerine uygun bir şekilde kursiyerlere aktarıyoruz. Karşıyaka Sağırlar Derneği’nin üyesi olan annem de kursiyerlerin arasında. Bu benim için de heyecan verici. Öğrendiği bilgiler evde işime yarayacak” dedi. Özer’in 52 yaşındaki annesi Nesrin Özer de kursta çok keyifli vakit geçirdiğini ve kızıyla birlikte kursa geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hayali daha sağlıklı pastalar yapmak

64 yaşındaki kursiyer Bayram Yaşar Kültem de emekli olduktan sonra kursa başlamaya karar verdiğini belirtti. Mutfakla çok ilgili olduğunu dile getiren Kültem, “Öğrenmeye çok meraklıyım. Eşim çalışıyor, ben mutfakla ilgilenmeyi çok seviyorum. Daha önce fabrikalarda çalıştım ve emekli oldum. Gittiğim pastanelerde, kalp sağlığım için daha sağlıklı yiyecekleri tercih etmek istiyorum. Belki bu konuda benim için bir istihdam oluşturulabilir. Sağırlar çok fazla yeteneğe sahip. Sağırların bu alanda da ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Engellere takılmadan eşit şekilde başarıya ulaşalım”

42 yaşındaki Kurisyer Özlem Çelik ise daha önce herhangi bir işte çalışmadığını anlattı. Kursta eğitim aldığı için çok memnun olduğunu ifade eden Çelik, “Engellilerin bir engele takılmadan eşit bir şekilde başarıya ulaşmasını hayal ediyorum. Belgeyi aldıktan sonra istihdam edilmek için başvurularda bulunacağım” sözlerine yer verdi.

“Mutfakta kendimi çok iyi hissediyorum”

59 yaşındaki kursiyer Aysun Saygın da havalimanında mutfak bölümünde çalıştıktan sonra emekli olduğunu belirtti. Kursa katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Saygın, “Havalimanında buzdolabı ve mermer temizliği yapıyordum, bulaşık yıkıyordum. Meslek edindirme kurslarını da merak ediyordum. Burada olduğum için çok mutluyum. Mutfakta kendimi çok iyi hissediyorum. Artık yemek yapma kısmında çalışmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“İşaret dilini öğrenmeyi deneyeceğim”

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanında eğitim veren Jülide Yılmaz, açılan kursun çok önemli ve özel bir proje olduğunu vurgulayarak “Bu değerli projenin içinde olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Ben de bu kursta yeni şeyler öğreneceğim. İşaret dilini öğrenmeyi deneyeceğim. İşaret dili tercümanları da bana çok yardımcı oluyor. Karşılıklı bir şeyler öğreneceğimiz bir kurs süreci olacak. Şimdiden un, şeker, tuz ve günaydın kelimelerinin işaret dilindeki karşılıklarını öğrendim” ifadelerini kullandı.

İkisi erkek olmak üzere toplam 21 kişinin eğitim gördüğü kurs, 124 saatlik eğitimi kapsıyor. Kurs sonunda sertifika alacak kursiyerler, kendi işyerlerini açabilecek ya da sektörde istihdam edilebilecek.