Bağcılar Belediyesi’nde görevli diyetisyen Kübra Kaynar, vatandaşlara sağlıklı et tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Kesilen etlerin hemen tüketilmemesi gerektiğine dikkat çeken Kaynar, "Etin 24 saat bekletilmesi sağlık açısından çok önemli. Böylece daha sağlıklı, lezzetli ve yumuşak et yemiş oluruz" dedi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bağcılar Belediyesi personeli diyetisyen Kübra Kaynar da yaklaşan bayram öncesi kurban etinin tüketimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kaynar, etin nasıl yenmesi gerektiğinden yemek sonrası yapılacaklara kadar birçok konuya değindi.

"Misafirliklere tok gidelim"

Kesimin ardından belirli bir süre geçmesi gerektiğini ifade eden Kaynar, "Etler kesildikten sonra hemen yenmemeli. Ölüm katılığı diye bir durum oluşuyor. Etin sindirimi daha zor oluyor. Etin 24 saat bekletilmesi sağlık açısından çok önemli. Böylece daha sağlıklı, lezzetli ve yumuşak et yemiş oluruz. Yemeklerde sadece et ağırlıklı da gitmememiz gerekiyor. Özelikle diyabet, tansiyon, böbrek rahatsızlığı ve gut hastalığı grubunda olanların dikkatli olması lazım" dedi.

Etin yanında tatlıya da dikkat çeken Kaynar, "Her gittiğimiz evde bize tatlı ikram ediliyor. Misafirliklere tok gitsek daha iyi olur. Çünkü tatlıyı fazla kaçırabiliyoruz. Şerbetli tatlılardan uzak durmamız ve sütlü tatlıları tercih etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Egzersizi ihmal etmeyelim

Kalori alımı arttığı için fiziksel aktiviteye önem verilmesi gerektiğini belirten Kaynar, şunları söyledi:

"Bayramda tatildeyiz. İşe de gitmiyoruz. Tüm günü evde geçirmemeliyiz. Egzersizlere zaman ayırmalıyız. Çok kilo almadan süreci tamamlamamız açısından egzersizlere zaman ayırmalıyız. Bu açıdan yürüyüş önemli. Egzersizi ihmal etmeyelim."