Kurban Bayramı’nın son gününde vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek Belgrad Ormanı’na akın etti. Piknik alanlarını dolduran vatandaşlar, hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de bayramın tadını çıkardı.

İstanbul’un en çok tercih edilen mesire alanlarından biri olan Belgrad Ormanı, bayramın son gününde adeta dolup taştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelen aileler, mangal yakarak piknik yaptı. Çocuklar ise açık alanda gönüllerince eğlendi. Aileleriyle birlikte Belgrad Ormanı’na gelen vatandaşlar bayramı doğayla iç içe geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

"Sabahtan beri buradayız, çok kalabalık"

Ailesi ile Belgrad Ormanı’na piknik yapmaya gelen Cengiz Yılmaz, "Bayramı İstanbul’da geçirdik. İlk gün kurbanımızı kestik. Bayramın son günü de eşimi ve çocuklarımı alıp temiz hava almaya buraya geldik. Piknik yapmaya, mangal yapmaya geldik. Sabahtan beri buradayız çok kalabalık. Arabayı koymak için yeri zor bulduk. Artık bayram tatili de bitti. Mangalımızı yaptıktan sonra evimize döneceğiz" dedi.

"Bu kadar kalabalık olmasına çok şaşırdık"

Mesire alanına piknik yapmaya ailesi ile gelen Hatice Petek, "Biz uzun zamandır ilk defa Belgrad ormanına geliyoruz. Burası çok kalabalık. Biz de bu kadar kalabalık olmasına çok şaşırdık. Ama güzel bir yer. Ailemle beraber geldik, çocuklar oyunlar oynuyor biz de eğleniyoruz. Akşama kadar burada durmayı düşünüyoruz" dedi.