Aydın’ın Didim ve Köşk ilçelerinde kurallara uymadığı tespit edilen 33 sürücü cezadan kaçamadı.

Didim ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlıklarınca suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Asayiş Timleri ve Trafik Timleri tarafından Didim ve Köşk ilçelerinde drone destekli şok uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 166 araç ve 325 şahsın sorgusu yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 33 sürücüye trafik idari para cezası işlemi uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerin aralıksız süreceği öğrenildi.