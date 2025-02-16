Diyarbakır’da kural ihlali yapan motosiklet sürücüsü KGYS’ye yansıdı. Sürücünün belgesi daimi olarak iptal edilip, para cezası kesildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görevlileri tarafından akrobasi hareketleri yaptığı tespit edilen motosiklet sürücüsünün, KGYS görüntülerine istinaden; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden trafik idari para cezası tanzim edilip, aday sürücü olması sebebiyle sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği bildirildi. Ayrıca şahıs TCK 179/2 (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek) maddesi hükümlerine göre adli işlem yapılmak üzere gerekli birimlere teslim edildi.

Kaynak: iha