Konya’nın Kulu ilçesinde bulunan ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan 4 göl, kuraklık ve susuzluktan kurudu.

Kulu’da flamingolara (allı turna) ve 178 çeşit göçmen kuşa ev sahipliği yapan ve içlerinde balık türleri olan Düden Gölü başta olmak üzere, Samsam Gölü, Uyuz Gölü ve Gökgöl son yıllarda artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle kurudu. Yörenin ve ülkenin şu anda büyük bir kuraklık ve susuzlukla karşı karşıya kaldığını belirten Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, "Özellikle biz Kulu’yu ele aldığımız zaman Kulu yöresinde bizim dört tane güzel, özellikle göçmen kuşların barınıp, üreyebildiği alanlarımız vardı ama şu anda susuzluktan dolayı tamamen kurudu. Şu andaki bölgemiz ciddi manada sıkıntı çekmektedir. Kuşlarımız gitmiştir. Flamingolarımız da artık çok nadir, Tuz Gölü’nde bir kısmı kalmıştır. Yakında onu da tamamen kaybedeceğiz. Bu Kulumuz için de ülkemiz için de acı veren üzüntü veren bir durumdur" dedi.

Murat Uludağ göller ele alındığında bu bölgenin göllerinin çok güzel görüntüler veren ve içerisinde balıkların olduğu bir göl olduğunu söyledi. Uludağ, "Hatta burada balıkçılarımız vardı. Balıkçılarımız gider orada balık avlarlardı. Ama şu anda ne yazık ki çok üzücü bir durumdayız. Göller tamamen kurudu. Gölün bir karşısından bir karşısına yürüyerek geçecek durumda kaldık. Bir damla suyumuz kalmadı" diye konuştu.