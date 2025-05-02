Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali, 1 Mayıs Perşembe akşamı Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce Karatepe Atatürk Stadı’nda düzenlendi. Etkinlikte Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait halk oyunları, renkli kostümler ve coşkulu performanslarla izleyicilerden tam not aldı. İzleyiciler gösterilere alkışlarla eşlik etti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Mutlu, "Beşikten mezara eğitim anlayışımızla kültürel değerlerimizi yaşatmak için çalışıyoruz. Destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Festival, kültür, sanat ve tarım teması etrafında çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Etkinliğe, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve eşi Oya Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve eşi Zahide Avcıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Mutlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.