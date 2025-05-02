Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu‘nda ‘Atatürk Çocukları Çok Severdi’ isimli resim ve fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergi ve fotoğraf sergisi beğeni ile izlendi ve ilgi gördü.

Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu öğrencileri, idareci ve öğretmenleri tarafından büyük bir özenle oluşturulan eserler sergi ile görücüye çıktı. Resim ve fotoğraf sergisi açılışına; okul dışından da misafirler davet edildi. Tuğgeneral İhsan Kaplan, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Şen ve çok sayıda okul ve kurum müdürleri ve veliler sergiyi gezdiler. Resim ve fotoğrafları detaylı şekilde incelediler. Eserleri oluşturan öğrenci ve öğretmenlere tebriklerini ilettiler.

Sergi açılışı sonrasında Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay, "Resim ve fotoğraf çalışmalarımızı sergi ile siz değerli misafirlerimize sunduk. Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu idareci ve öğretmenlerimizle beraber bu sürece destek vererek bizde katkıda bulunmak istedik. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Sergiye katılarak destek veren tüm velilerimize teşekkür ederiz. Bu tür etkinliklere önümüzdeki günlerde okulumuz olarak devam edeceğiz’’ dedi.