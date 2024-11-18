Antalya Büyükşehir Belediyesi, 25 milyon liralık yatırımla Kumluca ilçesi Kuzca Mahallesi’nde heyelan riski altındaki içme suyu ana isale hattını yenileyerek, risksiz alana taşıyor.

Antalya’nın 19 ilçe ve 913 mahallesinde hizmet veren ASAT, içme suyu ana isale hattı imalatı ile vatandaşları sağlıklı ve temiz içme suyu ile buluşturmaya devam ediyor. ASAT ekipleri, Kumluca’nın yaklaşık yüzde 90’nın içme suyunu sağlayan Karaağaç su hattının bulunduğu Kuzca Mahallesi Kürce mevkiinde heyelan nedeniyle kesintiler yaşanan ana ishale hattında çalışma başlattı.

"Su kaybı en aza indirilecek"

ASAT yetkilileri çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Bu bölgede kışın aşırı yağışlarda heyelan oluşması patlaklar oluşuyor, su kesintileri yaşanıyordu. Çalışma ile heyelan bölgesindeki bu borular iptal edilerek heyelan riski olmayan yeni bir alana deplasesi yapılıyor. Gerçekleştirilen çalışmayla su kesintilerinin önüne geçilecek. Toplam maliyeti yaklaşık 25 milyon TL’lik bir yatırımdır.”