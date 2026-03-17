Kur'an kursunda eğitim gören 4-6 yaş grubu öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları ihtiyaç sahipleri için bağışladı. İzzet-Ayşe Taşdelen 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi'ne teslim etti. Bağışları teslim alan Beyşehir İlçe Müftüsü Enes Aktaş, küçük yaşlarda kazanılan paylaşma ve yardımlaşma bilincinin toplum açısından önemli olduğunu belirtti. Aktaş, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunun bu tür davranışlarla güçlendiğini ifade etti.