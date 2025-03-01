Konya’nın Kulu ilçesinde hatimle teravih namazı kılınmaya başlandı.

Kulu’da hatimle teravih namazı 2013 yılından itibaren kılınmaya başladı. Hatimle teravih namazına pandemi döneminde ara verilirken, sonrasında devam edildi. Ramazan ayının gelmesiyle ilk hatimle teravih namazı Camikebir Mahallesi Kırkahvesi Halime Hatun Kubbeli Camiinde kılındı. Ramazan ayı boyunca Kulu merkezde bulunan tüm camilerde öğle ve ikindi namazı öncesi vaizler tarafından vaaz verilecek, tüm camilerde belirli saatlerde mukabele okunacak.