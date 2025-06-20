Konya’nın Kulu ilçesinde yapımı devam eden Fahrettin Koca Fen Lisesi gelecek eğitim öğretim yılında öğrenci alacak.

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Dinek Mahallesinde yapımı devam eden Fahrettin Koca Fen Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu. Kaymakam Canpolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş ve firma yetkilileri ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Canpolat; ilçeye kazandırılacak olan Fahrettin Koca Fen Lisesi’nin hayırlı olması temennisinde bulunarak, öğrencilerin bu yıl itibariyle okulu tercih ederek kayıtlarını yapabileceklerini söyledi. Canpolat, "Kulu’da 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında eğitime başlayacak olan Fahrettin Koca Fen Lisesi, modern fiziki yapısı, öğrenci odaklı burs imkanları ve vizyoner eğitim anlayışıyla ilçemize eğitim-öğretim anlamında büyük katkı sağlayacaktır. Fiziki şartlar açısından yeni açılan okulumuzda öğrencilerimize sağlanan imkanlar arasında; 24 sınıf, yurtlar, yemekhane, 300 kişilik spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeler de yer alacak. Okul eksikleri ve çevre düzenlemesi de okul başlamasına yakın zaman içerisinde tamamlanacak" dedi.