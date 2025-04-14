Konya’nın Kulu ilçesinde ekili arazilerde don hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Nisan ayı ortalarında yağan kar ve sıcaklıkların eksi derecelere düşmesi nedeniyle, meyve ağaçları başta olmak üzere erken ekilerek toprak üzerine çıkan şeker pancarı, anason hububatlarının tamamına yakını eksi 7 derecelere kadar düşen sıcaklıklar sebebiyle dona maruz kaldı. Kulu İlçe Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, "Bugün tarımsal alanlarda çiftçilerimizle yaptığımız incelemelerde erken toprakla buluşturulan şeker pancarı, anason başta olmak üzere Türkiye geneline yakın yerlerde olduğu gibi çeşitli meyve ağaçlarının da tamamının don olayı nedeni ile yanarak yok olduğu görülmektedir. Şu anda ekilen mercimeklerde de don olayının çok yükseklerde olabileceği tahmin ediliyor" dedi.

Hububatlardaki incelemelerin havaların ısınmasının ardından daha detaylı olarak don hasar tespitinin yapılmış olacağını belirten Öztürk, "meydana gelen genel don afetinden zarar gören tarımsal alandaki ekili hububatların toplam dekar miktarı da tespitler sonrasında belli olacak, çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimde bulunuyorum" şeklinde konuştu.