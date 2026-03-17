Konya'nın Karapınar ilçesinde bir çiftliğe giren sokak köpeği koyunları kovalarken, çiftlikte bulunan çoban köpeği olanları yattığı yerden kıpırdamadan izledi.

Olay, Karapınar-Konya Kara yolu üzerindeki bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koyunların ağıl önünde yemlendiği sırada çiftliğe giren sokak köpeği bir anda koyunları kovalamaya başladı. Koyunlar sağa sola kaçışırken, çiftliğe ait bağlı olan çoban köpeği yattığı yerden olanları izledi. Çobanın da sesleri duyarak olaya müdahale etmesiyle saldırgan köpek çiftlikten uzaklaştırıldı. Öte yandan, birkaç ay önce de aynı çiftlikte benzer bir olay yaşandığı ve bir koyunun telef olduğu öğrenildi. Köpeğin çitliğe girmesi ve hayvanları kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin koyunları kovaladığı ve hayvanların panik içinde kaçıştığı görülüyor.