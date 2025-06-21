Konya’nın Kulu ilçesinde hasadı yapılmamış 35 dekarlık buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dinek Mahallesinde M.Ç.’ye ait hasadı yapılmamış 35 dekarlık alandaki buğday ekili tarla henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.