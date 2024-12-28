Konya’nın Kulu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) tarım ve hayvancılık sektörüne katkı sağlayacak yatırımın anlaşması imzalandı.

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Kulu Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak yatırımın sadece Kulu için değil, bölge ve ülke için de büyük bir önem arz ettiğini söyledi. Sertdemir, çiftlik hayvanları için yem üretimi yapacak olan tesisin, üreticilere yeni pazar imkanları sunacağını ve istihdamı artırarak ilçenin kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacağını kaydetti. Yatırım anlaşmasına, Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ve yetkililer imza attı.