Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Kültür Sanat Festivali’nde ’Nesilden Nesile 2’ Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 14 projesi arasında yer alan Nazilli Kültür Sanat Festivali kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından ’Nesilden Nesile 2’ adlı Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Sanatla iç içe geçen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları seçkin eserleri başarıyla seslendirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek de katılarak öğrenci ve öğretmenlerin heyecanına ortak oldu. Milli Eğitim Müdürü Şimşek, "Hayata geçirilen bu konserin düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve idarecilerimize teşekkür eder , sanata verdikleri bu kıymetli katkıların devamını dilerim" dedi.