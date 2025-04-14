Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri "Dünya ve Roman" başlıklı söyleşi ile devam etti. Yazar Kaan Murat Yanık, iki farklı okulda edebiyatsever gençlerle buluştu. Yanık, "Roman, dünyamızın duygusal ve sosyal labirentine ayna tutar ve her satırında yeni bir keşfe davet eder. Edebiyat, sadece bireysel bir çıkış yolu değil, aynı zamanda toplumun ortak hafızasını yeniden şekillendiren bir deneyimdir" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan etkinlikleri "Okul-Yazar Buluşmaları" kapsamında Yazar Kaan Murat Yanık öğrencilerle bir araya geldi. "Okul-Yazar Buluşmaları" çerçevesinde düzenlenen "Dünya ve Roman" başlıklı söyleşi, Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi’nde ve Şehit Üsteğmen Selçuk Esedoğlu Anadolu Lisesi’nde iki farklı oturumla gerçekleştirildi. Öğrencilerle buluşan Yazar Kaan Murat Yanık, roman türünün dünya ile kurduğu ilişkiyi ve birey üzerindeki etkilerini anlatarak gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Yazar Kaan Murat Yanık konuşmasında, "Roman, dünyamızın karmaşık duygusal ve sosyal labirentine ayna tutar ve her satırında yeni bir keşfe davet eder. Edebiyat, sadece bireysel bir çıkış yolu değil, aynı zamanda toplumun ortak hafızasını yeniden şekillendiren ve ruhani derinliklerin kapısını aralayan bir deneyimdir. Yazarlık ise, kelimeler aracılığıyla yaşanan dönüşümlerin, toplumsal eleştirinin ve özgür düşüncenin en samimi ifadesidir" dedi.

Yanık konuşmasında, matbaanın Avrupa’ya gelişiyle birlikte bilginin yayılma sürecinin değiştiğine dikkat çekerek, "Matbaanın Avrupa’ya gelişi, bilginin yayılma hızını dönüştürerek toplumsal düşünce yapısını kökten etkiledi. Bu gelişme, reform hareketlerinin önünü açarak eleştirel düşüncenin doğmasına zemin hazırladı" ifadelerine yer verdi. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği söyleşi programı, gençlerin merak ettikleri soruları Yazar Kaan Murat Yanık’a yöneltmesiyle sona erdi.