Manisa’nın Kula ilçesinde Trafik ve İlk Yardım Haftası kutlamaları dolayısıyla Rafet Üçelli İlkokulu’nda program düzenlendi.

Kula Rafet Üçelli İlkokulu’nda düzenlenen kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılışında konuşan Polis Memuru İsa Karabacak, trafikte can güvenliğini sağlamak için kurallara harfiyen uyulması gerektiğine vurgu yaptı. Daha sonra, ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan trafik konulu gösteriler büyük beğeni ile izlendi. Programa katılan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri trafik ve ilk yardım konularında sunumlar yaptı. Şiirlerin okunması ve oyunların sergilenmesi ile program sona erdi.

Programa Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş ve Şube Müdürü Ahmet Varol, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Özlem, okul müdürleri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.