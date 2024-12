Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kula ilçesinde düzenlenen buzağı ölümlerini önlemek amacıyla hayata geçirilen projelerden biri olan "Buzağılar Büyüyor Çiftlikler Güçleniyor" projesi ile arıcılara yönelik yüzde 50 hibeli kovan desteği ve eğitim çalışmalarına katıldı. Törende üreticilere takviye edici mama, biberon ve yalama taşı gibi destekleri, arıcılara ise kovan desteği sağlandı.

Buzağı ölümlerini önlemek amacıyla başlatılan proje ile arıcılara yönelik kovan dağıtımı programı, Yunus Emre Kent Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda üreticilere ve çiftçilere hitap eden Manisa Büyükşehir Başkanı Ferdi Zeyrek, göreve geldikleri günden bu yana Manisa’nın tüm ilçelerindeki eksikleri birer birer tespit ederek en hızlı şekilde hizmetlere başladıklarını söyledi. Yerel seçimlerin ardından Manisa genelinde 147 mahallede içme suyu terfi hattı döşeme çalışmalarına başladıklarını dile getiren Başkan Zeyrek, "Göreve geldiğimizde şunu gördük ki 47 tane köyümüzde maalesef içme suyu yoktu. Yıl olmuş 2024, hala taşıma su ile köyümüze içme suyu sağlayan bir belediyecilik anlayışı vardı. Bana hep şunu söylediler; ‘7 haneli 10 aileli köylerimiz var, orada bağları ile birlikte yaşıyorlar. Yalnızca 7 hane için içme suyu hattı döşenir mi?’ Evet döşenir. Oradaki her evlat da benim evladımdır, oradaki her kişi de burada pay sahibidir. Kendilerine hak ettiği hizmeti verebilmek için 147 köyümüze içme suyu terfi hattı kurma çalışmalarına başladık. Kula’mızda da Çarıkmahmutlu, Hamidiye, Gökdere ve Battalmustafa mahallerimize içme suyu sondajlarımızı açtık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk Kula’mıza hayırlı olsun" dedi.

2025 yılı için Kula’ya müjdeler verdi

Kula Belediyesi ile yaptıkları protokol kapsamında 8 ay içerisinde 84 bin 228 metrekare kilit parke taşı, 3 bin 900 bordür, 5 bin 68 metrekare renkli kilit parke taş sevkiyatı yaparak Kula’daki bozuk yolları birer birer yaptıklarını dile getiren Başkan Zeyrek, 2025 yılı yatırım programında yer alan projelerini de açıklayarak Kula’ya müjdeler verdi. 2025 yılı içinde başlayıp bitirmeyi hedefledikleri 56 kilometre sati kaplama asfalt, yeni bir düğün salonu ve itfaiye müfrezesi yapacaklarını müjdeleyen Başkan Zeyrek, "Kula Belediyesi ile yaptığımız protokolde ilçemize 8 ay içerisinde 84 bin 228 metrekare parke taşı, 3 bin 900 metre bordür, 5 bin 68 metrekare de renkli kilitli parke taşının sevkiyatını gerçekleştirdik. Kula Belediyesi ile birlikte artık parke taşı döşenmemiş hiçbir mahalle ve sokak kalmamasını arzuluyoruz. Ben buradan şunun müjdesini vermek istiyorum. 2025 yılı içerisinde biz Kula’mıza 56 kilometre sati kaplama asfalt çalışmasını yapacağız, yeni bir düğün salonu yapacağız, itfaiye müfrezesi yapacağız ve bunların hepsini 2025 yılı içerisinde tamamlayıp aynı yıl içerisinde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Amacımız tarım ve hayvancılığı desteklemek"

Sosyal belediyecilik anlayışlarının yanı sıra üretime de katkı sağlamak için çeşitli projeler ürettiklerinin altını çizen Başkan Zeyrek, "Bugün bir araya gelmemizin en büyük sebebi ’Arıcılara Kovan Desteği Projesi’ kapsamındadır. Yüzde 50 hibe destekli kovanlarımızı bugün arıcılarımıza ileteceğiz ve 180 tane kovanımızı Kula ilçemize teslim ediyoruz. Manisa genelinde 2 bin tane kovanımızı Demirci, Kırkağaç ve Soma’da tamamladık. Sonrasında Selendi ve Salihli ilçelerimizde de bu hizmetlerimiz devam edecek. Buradaki amacımız tarım ve hayvancılığı daha verimli kılabilmek için üreticilerimizin her zaman yanında olduğumuzu göstermek ve onların dertlerini dinleyip dertlerine derman olmaktır. Bunun yanında kişi başına 10 adet yüzde yüz hibe destekli ana arı desteğini de bugün biz üreticilerimize vereceğiz. Yine Gölmarmara’da arıcılık eğitiminde, birlikte ürettiğimiz ve çalıştığımız ekip arkadaşlarımızla birlikte temel arıcılık, arı sütü yetiştiriciliği, arı sütü ve polen üretimi konusunda da eğitim faaliyetlerimizi sizlerle birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Sadece arıcılıkta değil tarım ve hayvancılıkla uğraşan tüm üreticilerimizin daha verimli daha güçlü bir yapıya ulaşmasını hedefliyoruz. Bununla birlikte ilk kez Kulamızda başlattığımız ’Buzağılar Büyüyor Çiftlikler Güçleniyor’ projemizin teslim töreni için de burada bulunuyoruz. Hayvancılık açısından çok büyük önem taşıyan bu proje ile buzağıların bakımı, büyüme ve gelişim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu refahı sağlayan hem hayvan sağlığını hem de üretim verimliliğini artırmayı amaçlıyoruz. Ülkemizde yaklaşık olarak 70 - 80 bin adet buzağı doğumu oluyor ama maalesef bunların yüzde onu yani 7 bin ya da 8 bin civarında buzağımızı da maalesef hayatta tutamıyoruz. Bunun en önemli sebeplerinin ise ishale bağlı ölümler olduğunu görüyoruz. Bu verdiğimiz gıda takviyesi ve verdiğimiz ürünler ile birlikte artık buzağı ölümlerinin son bulmasını buzağılarımızın hem bizlere bereket getirmesini hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmasını hedefliyoruz. Bugün süt kooperatiflerimize dağıtacağımız 2 bin adet takviye edici mama, biberon ve yalama taşı desteği ile birlikte sizlere bir nebze olsun destek vermek ve sizlerin yanında olduğumuzu belirtmek için buradayız. Bugün ayrıca ilçemize 22 tarımsal kooperatifimize Prof. Dr. Sayın Murat Yercan tarafından kooperatiflerin yönetimi ve kooperatifçilik konusunda eğitim veriliyor. Biz de az önce başlamış olan eğitime eşlik ettik, törenin ardından hocalarımız sizle kooperatifçilik konusunda fikirlerini, görüşlerini, öngörülerini aktaracaklar. Biz şunu hedefliyoruz ki kooperatiflerimiz daha çok büyüsün, daha çok güçlensin. Onlar güçlenince biz üreticiye tek bir noktadan daha doğru yatırımlar ve destekler verebileceğimizi biliyoruz. Çünkü tarımsal üretim ve hayvancılık projelerini desteklememiz, bizim en ana görevlerimizden birisidir" ifadelerini kullandı.

"Biz 1 buçuk milyonluk bir aileyiz"

Manisa ve ilçelerinde bir hizmet yaparak küçüğünden büyüğüne herkesin hakkını gözeterek hizmet verdiklerini dile getiren Başkan Zeyrek, "Biz Manisa’mda tarımıyla sanayisiyle hep birlikte bütün var olan varlıkların değerlenmesi için ve üretimi, Manisa’ma değer katacak her türlü projenin arkasında olacağız. Gelen paralara baktığımızda biz sadece aslında maaş ödeyip, elektrik faturası yatırdığımızda gelen parayı tükettiğimizi görüyoruz. Ama biz gelen parayla hem bunları yapıyoruz hem de 8 ayda 800 milyon TL de borç ödemeyi başardık. Bunu nasıl yaptın diyorlar; biz artık rantçılara kapımızı kapattık, biz artık hak etmediği şekilde ihale alanlara, hak etmediği şekilde ödeme yapanların karşısında dimdik duruyoruz. Biz bundan sonra her zaman için bu şekilde duracağız. Biz bu yatırımları yaparken bu paraları harcarken şunu biliyoruz bu para benim cebimin parası değildir, bu devletimin bize emanet ettiği ve her kuruşuna sahip çıkmamız gereken, her kuruşunda bir buçuk milyon vatandaşın vebali olan paradır. Ve seçim boyunca da hep söyledim yine söylüyorum, biz halkımızın parasını sadece halkımız için harcayacağız. Biz 1 buçuk milyonluk bir aileyiz. Bu ailenin her ferdine benim saygım da sevgim de sonsuzdur. Önümüzdeki dönem süreci boyunca her zaman için bu şekilde el ele kol kola dayanışma ile birlikte hareket ederek biz dertleri dinleyen dertlere derman olmayı amaçlayan belediyecilik anlayışımızı hakkaniyetle, adaletle ve tüm şeffaflığıyla 4 buçuk yılımızı geçirmeyi hedefliyoruz. Seçim sürecinde bizlere destek verdiniz belki aramızda destek veren vermeyen de arkadaşlarımız vardır. Ama ben seçim boyunca hep şunu söyledim: Bize oy verenler diyecek ki verdiğim oy sonuna kadar helal olsun. Oy vermeyenler de keşke biz de oy verseydik diyecekler. Ben görev sürem boyunca sizlerin verdiği oyların hepsinin helalliğini alacağım ve bu helallikle gönlüm rahat huzurlu bir şekilde de ilerleyeceğim. İyi ki varsınız, iyi ki varız, ben sizleri çok seviyorum. Saygılarımla” şeklinde konuştu.

Başkan Zeyrek’in konuşmasının ardından üreticilere takviye edici mama, biberon ve yalama taşı gibi destekler teslim edilirken, arıcılara ise yüzde 50 hibeli kovan desteği sağlandı. Başkan Zeyrek, Kula’daki programlarında Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ve Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz’ü de ziyaret etti. Başkan Zeyrek’in Kula’daki programlarına, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da eşlik etti.