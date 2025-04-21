Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara devretti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, geleneksel hale gelen koltuk devrini bunu yıl da gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Şehit Ali Şahin İlkokulu öğrencileri Elif Arslan, Yakup Toprak, Beyza Hazar’a emanet etti. Minik başkanlar, Turgutlu Belediyesinin hizmetleri hakkında bilgi alırken aynı zamanda fikirlerini de Başkan Çetin Akın ile paylaştılar.

Başkan Çetin Akın koltuk devrinin sonunda öğrencilere ve öğretmenlerine Nutuk hediye etti.

"Bayramınız kutlu, yolunuz aydınlık olsun"

"Çocuklarımızın güçlü adımlarıyla aydınlık bir yarın için çalışmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Akın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın en güzel geleneklerinden biri olan koltuk devrini gerçekleştirerek Şehit Ali Şahin İlkokulu öğrencileri sevgili evlatlarım Elif Arslan, Yakup Toprak, Beyza Hazar’a emanet ettik. Çocuklarımızı belediye başkanlık koltuğunda görmek, onların sesini duyup, fikirlerine değer vermek bizlere büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Bayramınız kutlu, yolunuz aydınlık olsun" ifadelerini kullandı.