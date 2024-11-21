Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü, eğitim-öğretim yılı faaliyet programlarında yer alan etkinlikler çerçevesinde ilçedeki okullarda diyabet ve sağlıklı beslenme ile madde ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verdi.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı personeller, 2024-2025 eğitim öğretim yılı faaliyet programlarında yer alan etkinlikler çerçevesinde ilçedeki okullarda eğitim ve seminerlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, Diyetisyen Hülya Büşra Coşkun, lise düzeyindeki öğrencilere diyabet ve sağlıklı beslenme konularında eğitimler verirken, Dr. Fatma Uluçay ise madde ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim veriyor.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu eğitimler, öğrencilerin bilinç düzeyini artırmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını amaçlıyor. Eğitimlerde, gençlerin günlük hayatlarında dikkat etmeleri gereken temel beslenme alışkanlıkları, diyabetin önlenme yolları, zararlı maddelerin etkileri ve teknoloji bağımlılığının olumsuz sonuçları gibi konular ele alınıyor. Ayrıca, öğrencilere, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık kazandıracak pratik bilgiler ve çözüm yolları da sunuluyor. Bu kapsamda eğitimlerin, gençlerin sağlıklı ve bilinçli bir birey olarak yetişmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.