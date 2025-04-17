Manisa’nın Kula ilçesinde, Kütüphaneler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu öncülüğünde hazırlanan programlar, hem öğrenciler hem de katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Hafta boyunca süren etkinliklerin en dikkat çeken organizasyonlarından biri, "Okuma Yolculuğu: Kula’nın Sesleri" Projesi kapsamında düzenlenen kitap fuarı oldu. Öğrencilerin kitaplarla buluştuğu fuarda, çocuk kitabı yazarı Anıl Basılı’nın katılımıyla imza günü ve söyleşi etkinliği de gerçekleştirildi. Programda konuşan Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu Müdürü Burcu Sarı, kütüphanelerin eğitimdeki yerine dikkat çekerek, "Kütüphaneler, sadece kitapların saklandığı yerler değil; bilgiye açılan kapılar, hayal gücünün beslendiği alanlardır. Öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanması ve araştırma becerilerinin gelişmesi için kütüphaneler vazgeçilmez birer eğitim kaynağıdır. Bu haftayı, kitapların gücünü ve bilgiye duyduğumuz saygıyı yeniden hatırlamak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi ile roman karakterlerinin canlandırıldığı canlı kitap etkinliği salonu dolduran izleyicilerden tam not aldı. Gösteri, kitap okumanın önemi ve bilgiye ulaşmanın yolları gibi temaları eğlenceli bir dille ele alarak alkış topladı. Programa Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okumuş, okul müdürleri, daire amirleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, "Kütüphaneler, çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri en güvenli limanlardır. Bugün burada, okuma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamak, kitapların büyülü dünyasına bir kez daha kapı aralamak için bir aradayız. Bu farkındalık, sadece bir haftaya değil, bir ömre yayılmalı. Bu vesileyle, Kula’da kütüphane kültürünün gelişmesine katkı sunan tüm kurum ve bireylere, özellikle de öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Kütüphaneler Haftası’nın ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, etkinlik sonunda kitap okuma alışkanlığının erken yaşta kazandırılmasının önemine değinerek, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bilgiye ulaşan, araştıran, sorgulayan bireyler olarak yetişmesi adına bu tür etkinlikleri çok kıymetli buluyorum. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.