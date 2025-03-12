İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü, Kula’da düzenlenen program ile kutlandı.

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü, Kula’da Fatih Ortaokulu tarafından düzenlenen program ile kutlandı. İstiklal Marşı’nın kabulünün 104.yılı sebebiyle Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirler okunup, konuşmalar yapıldı. Mehmet Akif’in hayatını anlatan video gösterimi ve günün önemine binaen hazırlanan tiyatro ve oratoryo gösterimi, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Program, günün anlam ve önemine binaen ilçe bazında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüller verilmesi ile son buldu. Düzenlenen programa Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Kula İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, Kula İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Ahmet Varol, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, gaziler, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.