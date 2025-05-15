Manisa’nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren Kula Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, törenle açıldı. Öğrenci ve öğretmenlerin titizlikle hazırladığı projelerin yer aldığı fuarın açılışını Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ve protokol üyeleri gerçekleştirdi

Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Suphi Aksoy’un açılış konuşmasıyla başlayan törende, Proje yürütücüsü Sengül Çınar Cevahir öncülüğünde öğrenciler danışman öğretmenleri projelerini sergiledi. Katılımcılara projelerin geliştirilme süreçlerini ve kullanılan yöntemleri anlatan öğrenciler, bilimsel meraklarını pratiğe dökme fırsatı buldu.

Fuarda sergilenen projeleri tek tek inceleyen Kaymakam Özdemir, öğrencilerden bilgi alarak çalışmalar hakkında detaylı bilgi edindi. Özdemir, yaptığı açıklamada TÜBİTAK destekli bilim fuarlarının, öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmede ve bilimsel düşünme becerilerini artırmada büyük rol oynadığını vurguladı. "Bu tür projeler, öğrencilerimize bilim ve teknolojiyi sevdirmenin en etkili yollarından biri," diyen Kaymakam Özdemir, başta Kula BİLSEM olmak üzere tüm eğitim kurumlarında benzer etkinliklerin desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

Özdemir, Fuarda emeği geçen öğrenci, öğretmen, idareci ve velilere teşekkür eden Özdemir, bilimin ışığında ilerleyen gençlerin geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, katılımcıların yoğun ilgisiyle gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.