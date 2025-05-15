İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilen 7 yeni hizmet aracı, düzenlenen törenle teslim alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende, araçların kazasız ve belasız şekilde kullanılması temennisiyle adaklık hayvan kesildi.

Törene Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tam kadro katılırken, adaklık hayvan kesiminin ardından başta şehitler olmak üzere tüm güvenlik güçleri için dualar edildi.

Törende konuşan Kula İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, yeni araçların ilçedeki güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artıracağını belirterek, "Bu araçlarla birlikte suç ve suçlularla mücadelede daha hızlı ve etkili hareket edebileceğiz. 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan teşkilatımız, vatandaşlarımıza daha güçlü bir şekilde hizmet sunmaya devam edecek." dedi.

Kavurmalı pilav hayrı daveti

Müdür Gökmen ayrıca, 16 Mayıs Cuma günü saat 14.00’te İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kavurmalı pilav hayrı düzenleneceğini duyurarak, "Tüm halkımızı bu hayrımıza davet ediyor, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.