Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 'Aile Yılı' kapsamında kaymakamlık himayelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen 'Küçük bir kitap, büyük bir dünya' projesi, ailelerin de katılımıyla öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırdı.

Proje sayesinde öğrenciler kitap okuma alışkanlığı edinirken, aileler de bu sürece dahil edilerek okuma kültürü ev ortamında desteklendi. Proje kapsamında okullarda, 'Aile ile kitap okuma saatleri' düzenlendi, öğrencilere ve velilere yönelik çeşitli okuma etkinlikleri gerçekleştirildi. Velilere, çocuklarıyla birlikte nasıl verimli kitap okuyabilecekleri konusunda rehberlik edilirken, aile bireyleri arasında kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması hedeflendi.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, "Ailelerimiz, çocuklarının eğitim hayatında en önemli rehberlerdir. Bu projeyle, kitap okuma alışkanlığını yalnızca okulda değil, ev ortamında da pekiştirmeyi amaçladık. Ailelerin desteğiyle çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazandığını görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

Projeye katılan veliler, çocuklarıyla birlikte kitap okumanın hem eğitici hem de keyifli bir süreç olduğunu belirterek, bu tür çalışmaların devam etmesini istediklerini ifade etti. Eğitimciler ise öğrencilerde gözle görülür bir okuma alışkanlığı geliştiğini ve projenin büyük bir başarıya ulaştığını dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, 'Küçük bir kitap büyük bir dünya' projesiyle, 'Aile Yılı' çerçevesinde kitap sevgisini aileler üzerinden öğrencilere kazandırmayı ve okuma kültürünü toplumun her kesimine yaymayı sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA