Kayseri Ticaret Odası (KTO) Meclis Üyesi ve iş adamı Süleyman Aydemir, gıda işletmelerinin Ramazan’dan sonra ürünlere zam yapacağını söyleyerek, "İşletmelerde sık yapılan mali ve asayiş denetimleri rahatsız ediyor" dedi.

İşletmeler olarak çok ciddi KDV ödediklerini söyleyen Süleyman Aydemir, "Biz Kayseri Ticaret Odası’nda 40. komite olarak arabuluculuk yapıyoruz diyebiliriz. Üyelerle bakanlığın, hükümetin arasında biz arabulucuyuz. Sizden bir istek, şikayet geliyor, biz bunu değerlendirme olarak değerlendirip TOBB’a yazıyoruz. Oradan da bakanlıklara gidiyor. Bunlar nedir mesela bizim en muzdarip olduğumuz KDV olayı. Yüzde 1 ile giriyor hammaddemiz, yüzde 10’la çıkıyor. Çok ciddi KDV’ler ve gelir vergisi ödüyoruz. Bizim tüm yeme içme alanındaki kanayan yaramız yani. Bunu mesela bakanlıklara biz yazı yazıyoruz, talep ediyoruz. Bununla ilgili bütün yazılarımızı yazdık, gönderdik ama tabi artık bakanlık nasıl sonuçlandırırsa. Tavuk ve içecek grubu yüzde 1 ile alım oluyor. Biz katma değer üretiyoruz ve çıkışı da yüzde 10 oluyor. Aradaki yüzde 9 artı yüzde 25 şirketler için ve şahıs firmaları için de yüzde 40 oluyor. Ya 1’le gelip 1’le çıkacak ya 8’le gelip 10’la çıkacak. Benim asıl para tutan maddem et ve tavuk. Onlar da yüzde 8’le alsınlar ben de yüzde 10’la çıkayım bakalım" dedi.

"Bayram sonrası zamlar ardı ardına gelecek maalesef"

Aydemir, şu an mevcutta gıdada zam olmadığını fakat bayramdan sonra zamların ardı ardına geleceğini söyleyerek, "Şu an bizim sektörle alakalı bir zam yok. En son geçen hafta tavuğa zam geldi ama bizim lokantacılardan kimse daha zam yapmadı. Herkes bayramı bekliyor. Şu an ticaret odamızın başlatmış olduğu ‘Zam Yok Bereket Çok’ kampanyasına birçok esnafımız katıldı. O yüzden kimse zam yapmıyor ama bayramın 1. günü ya da bayram sonrası zamlar ardı ardına gelecek maalesef. Halkımıza buradan söylemek istiyorum ki bizim ürünün ucuzu olmaz. Yeme içmenin ucuzu olmaz. Fiyat düştükçe kalite düşer. Buna lütfen dikkat etsinler. Tüm meslektaşlarıma da buradan gönderme yapıyorum; lütfen kalitenizi düşürmeyin" ifadelerini kullandı.

"Denetimler rahatsız ediyor"

Çok sık yapılan mali denetimlerle birlikte polislerin işletme içerisinde yaptığı denetimlerin de rahatsız ettiğini söyleyen Aydemir, "Problemlerimiz arasında son dönemdeki maliyecilerin denetimleri de var. Hasılat tespit çalışmaları yapılıyor şu an. Normalde bunu yapay zeka ile yapacaklardı. Her şehrin yoğun noktalarına yapay zeka ile sektör fark etmeksizin kaç müşteri girdi, kaç fiş kesildi gibi işleri halledip veri oluşturacaklardı. Sonrasında ortalamanın altına düşülmeyecekti. Fakat şu an ne yaptılar? Bizzat vergi dairesinde çalışan adamı elinden tuttular iş yerine sabahtan akşama kadar oturttular. Biz şu an 7. denetimdeyiz. Normalde ayda en fazla 3 kere gelebilir, yılda en fazla 12 kere gelebilir dedi bakanımız. Biz bu ay 7. denetimi yaşıyoruz. Denetim olsun tabi ama bu kadar sık olmasın. Denetimcinin orada oturması, maliye aracının kapıda durması rahatsız ediyor esnafı. Bizim bir bölgedeki esnafımız da şu an bir durumdan muzdarip. 7-8 kişi asayiş, narkotik gibi ekipler kafede sorgulama yapıyorlar. Bu ne kadar rahatsız edici bir durum. Biz de bu konuda gelen talepleri valimize ilettik. Özellikle Ramazan’da bu durum hafiflerse dedik, insanlar oruç ve sonrasında sosyalleşmeye çıkıyor. En azından ailesi ve arkadaşları ile rahat bir ortamda olsun. Bu trafikte yapılsın. Kafelerin olduğu semtin giriş çıkışlarına çevirme atılabilir. Başka türlü kontroller yapılabilir ama mekan içlerindekine biraz daha azaltabilir misiniz diye bir ricamız oldu bizim. Bu konu da çok rahatsız edici" dedi.

"Teşvikler kullanımına uygun değil"

Süleyman Aydemir, iş yeri açmak için verilen teşviklerin kullanımına uygun olmadığını söyleyerek, "Kira artışlarının önüne geçemiyoruz. Cumhurbaşkanımız Euro ve Dolar kurunu sabitlemişti. Hiçbir esnaf ve dükkan sahibi uymadı. Nasıl uyulacak ki? Ben kiracı olarak mahkemeye versem ve kazansam davayı. Eski kiradan ödeme yapsam sonunda sözleşmem bitmeyecek mi? Ondan sonra dükkan sahibi beni oradan çıkaracak. Bazı iş yerleri teşvik ile açılıyor ama teşvik bittikten sonra devrediliyor. En basiti çiğ köfteciler oluyor. Bir çiğ köftecinin markasını aldığınız zaman zaten size bir açılış paketi hediye ediyorlar. Verilen teşvikler kullanımına uygun değil. Biz yönlendirme yapamıyoruz ama adam en uygun teşviki oradan buluyor ve oraya yöneliyor. Teşvik yatırımcı ve gerçekten girişimci insanlar için vardır. Ben bu gelecek kaynağı doğru kullanmadığımda da zamanımı ve paramı batırıyorum. Kendi mülkünde zarar edenleri de çok gördük" ifadelerini kullandı.