Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan ’Bilim Kafe’ etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Kütahya Belediyesi Kent Kahvesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, KSBÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Tekin, ’Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri’ konulu bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Tekin, birinci basamak sağlık hizmetlerinin yalnızca aile hekimliğinden ibaret olmadığını, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri gibi kurumların da vatandaşlara ücretsiz ve hayati önem taşıyan hizmetler sunduğunu ifade etti.

Kolon kanserinde erken teşhisin önemi vurgulandı

Sunumunda kanser taramalarının önemine özellikle değinen Dr. Tekin, Türkiye’de kadın ve erkeklerde en sık rastlanan 3’üncü kanser türünün kolon kanseri olduğunu belirtti. Vatandaşları düzenli kontrole davet eden Dr. Tekin, "50 yaş üzerindeki her bireyin, sağlık merkezlerinde yapılabilecek basit testlerle veya 10 yılda bir kolonoskopi ile tarama yaptırması hayati önem taşıyor. Bu hastalık erken evrede yakalandığında tamamen tedavi edilebiliyor" dedi.

"Kumar bağımlılığı aile içinde büyük yıkımlara yol açan gizli bir tehlike"

Dr. Tekin, sunumunun bir bölümünü de bağımlılıkla mücadele konusuna ayırdı. Sigara ve alkol gibi klasik bağımlılıkların yanı sıra, günümüzde internet ve mobil cihazlar üzerinden yayılan kumar bağımlılığının özellikle gençler ve çocuklar açısından ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Kumar bağımlılığının aile içinde büyük yıkımlara yol açan gizli bir tehlike olduğunu belirten Dr. Tekim, bu durumun fark edilmesinin zor ancak etkisinin çok yıkıcı olduğunu aktardı.

"Bu tür organizasyonlar toplumda sağlık bilinci oluşturmak için önemli"

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Tekin’in sunumu büyük ilgi gördü. Etkinlik sonunda konuşan KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, bu tür organizasyonların toplumda sağlık bilinci oluşturma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bilimin toplumla buluşmasını sağlayan bu değerli organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.