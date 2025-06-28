Resmi Gazetenin 28 Haziran 2026 tarihli ve 32940 Sayısına göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Atama Kararları gereği Erzincan’da görev yapan hakim ve savcıların görev yerleri değişti.

Erzincan’dan ayrılan hakim ve savcılar şöyle oluştu:

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’na

Erzincan Hakimi Ayşe Sönmezler Kars Hakimliği’ne

Erzincan Hakimi Zeynep Öztürk, Alanya Hakimliği’ne

Erzincan Hakimi Bayram Köseoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne

Erzincan Cumhuriyet Savcısı Abdullah Pala, Rize Cumhuriyet Savcılığı’na

Erzincan Hakimi Osman Yıldız, Zonguldak Hakimliği’ne

Erzincan Hakimi Seha Demirel, Adana Hakimliği’ne

Erzincan Hakimi Alperen Özkaynar, Ordu Hakimliği’ne

Erzincan Hakimi Ömer Şenlik, Sivas Hakimliği’ne

Erzincan Cumhuriyet Savcısı Umut Kaya, Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı’na

Erzincan Cumhuriyet Savcısı Tarık Laloğlu, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı’na tayin atamaları yapıldı.