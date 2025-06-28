Pakistan genelinde haziran ayının ortasından bu yana etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel, toprak kayması ve çatı çökmesi gibi olaylar nedeniyle 57 kişi hayatını kaybederken, en az 154 kişi yaralandı ve 132 ev tamamen yıkıldı.

Pakistan genelinde etkili olan muson yağışları haziran ayının ortasından bu yana devam ediyor. Aralıksız devam eden yağışlar, sel, toprak kayması ve çatı çökmesi gibi olaylara yol açarken, Hayber-Pakhtunkhwa, Pencap ve Sindh eyaletlerinde büyük tahribata neden oldu. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hayber-Pakhtunkhwa’da en az 25, Pencap’ta 19, Sindh’de 4, Gilgit-Baltistan’da 4, Azad Keşmir’de 4 ve başkent İslamabad’da 1 kişi hayatını kaybederken, en az 154 kişi yaralandı ve 132 ev tamamen yıkıldı. Ölümlerin çoğu, çatı ve duvar çökmesi sonucu meydana geldi.

Ülkenin Sindh eyaletine bağlı Hyderabad şehrinde aralıksız yağan yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, yaşanan elektrik kesintileri hayatı felç etti. Eyalet yönetimi, su tahliyesi için tam kapasiteyle çalışıldığını, ancak caddelerdeki suyu çekmekte hala zorluk yaşandığını bildirdi. Şiddetli yağışların yol açtığı ani seller, evlerde ve tarım alanlarında ve yollarda hasara neden oldu.

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PDMA) yetkilileri, Acil Durum Operasyon Merkezi’nin aktif olarak çalıştığını aktararak, eyalet yönetimlerinin, kurtarma ekiplerinin koordinasyon halinde olduğunu bildirdi.