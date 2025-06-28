Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi ile güvenlik güçlerinin sahada görünürlüğünü arttırarak suç işleme amacındakilerin caydırılması amacıyla "Tunceli Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulama 20.30-01.00 saatleri arasında 7 ilçe ve il merkezinde olmak üzere 17 farklı noktada İl Jandarma Komutanlığı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yol kontrol ve arama uygulaması, umuma açık yerlerin kontrolü uygulaması ile genel asayiş ve trafik kontrol uygulaması olarak 3 aşamada gerçekleştirilen uygulamada 797 şahıs, 173 araç sorgulandı. 55 umuma açık iş yeri ile 13 park-bahçe denetlendi.

Yapılan trafik kontrollerinde 5 araç sürücüsüne toplam 58 bin 215 TL cezai işlem uygulandı.