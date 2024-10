Adana’nın Kozan ilçesinde belediye zabıta ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri, kebapçı, dönerci ve kasapları denetledi.

Kozan ilçesinde yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı ve ürünlerin faturalarının eksiksiz olup olmadığı detaylıca kontrol edildi. Denetimlerde, özellikle içecek ve et reyonlarında bulunan ürünlerin tarihi ve uygunluğu incelendi. İşletmelerin kurallara uygun olarak çalıştıkları ve tarihi geçmiş ürün bulundurmadıkları tespit edildi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, insan sağlığının her şeyden önce geldiğine vurgu yaparak, “Tüketime açık her işletmemiz ilçemizde sık sık denetlenecek. İnsan sağlığı her şeyin önünde gelir. Bu sebepten ötürü ilçemizdeki restoranlar, döner salonları, kasaplar işletmelerimizin denetimleri daha sık ve daha titizlikle yapılacak. İşini severek yapan ve kurallara uyan tüm esnaf arkadaşlarımıza teşekkür eder, işlerinde hayır ve bol kazanç dilerim” dedi.

Daha sıkı denetim yapılacak

Başkan Mustafa Atlı, bu tür denetimlerin sadece belirli dönemlerle sınırlı kalmayacağını ve Kozan’da tüm işletmelerin periyodik olarak kontrol edileceğini ifade etti.