61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Selim Evgi’nin yönettiği “Savrulan Zaman” filminin dünya prömiyeri yapıldı. Filmin ilerleyen süreçte üçlemesinin yapılabileceğini belirten Evgi, “Bu filmle ilgili üçleme yapma gibi bir düşüncem var; bekarlık, evlilik ve belki boşanma ya da yaşlılık gibi” dedi.

Selim Evgi’nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Savrulan Zaman, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ilk kez seyirciyle buluştu. Gösterim sonrası, yönetmen ve filmin oyuncuları izleyicilerden gelen soruları cevapladı. Modern zamanda insanın içe ait çatışmalarını ve arayışlarını ilişkiler üzerinden ele alan filmde; Selim Evci, Özge Gürel, Beste Bereket, Mine Teber, Derya Karadaş, Arın Kuşaksızoğlu, Erdem Şenocak, Nihan Okutucu, Şehnaz Bölen Taftalı ve Ümit Çırak rol alıyor.

Yönetmen Selim Evgi, aynı zamanda oyunculuk yaptığı filmde içinde doğan duygular doğrultusunda senaryoyu yazmaya başladığını dile getirdi. Selim Evgi, filmi herkesin istediği gibi yorumlayabilmesi için açık bıraktığını ifade ederek, aynı filmin üçlemesini yapabileceğini düşündüğünü dile getirdi. Evgi, “Bu filmle ilgili üçleme yapma gibi bir düşüncem var; bekarlık, evlilik ve belki boşanma ya da yaşlılık gibi” dedi.

Filmin başrol oyuncularından Özge Gürel ise, "Benim de hayatımın karışık bir döneminde girdiğim bir setti, iyi hissettirdi. Hayıtımı yola sokmama manevi anlamda yardımcı olan bir dönem vardı” diye konuştu.