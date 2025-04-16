Adana Kozan’da bir araya gelen gençler "Kozan sussun, kitaplar konuşsun" etkinliği düzenledi.

Kozan Belediyesi yeni hizmet binasının bahçesinde gençlerin organizasyonuyla kitap okuma etkinliği düzenlendi. Gençlerin etkinliğine Belediye Başkanı Mustafa Atlı, jandarma, polis ve STK temsilcileri de katıldı. Katılımcılar bir saat kitap okuyarak hem örnek oldu hem de mesaj verdi.

Gençlerin kendisinin okuma arkadaşı olduğunu belirten Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, "Dinimizi ilk emri ’Oku.’ Gençlerimiz de Kozan’dan ilim ve bilim ışığında çok anlamlı bir mesaj vermek üzere ’Kozan sussun, kitaplar konuşsun’ diyerek anlamlı etkinlik düzenledi. Bizim için de gençlerimizle bir arada olmak, kitap okumak çok keyifli oldu" dedi.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Ayten Yüksek de, "Dijital çağdayız ama kitapların kokusu başka. Fiziki kitabı okuyan o kadar çok kişi var ki. Artık günümüzde kitap fuarlarına katılım sayısı artıyor" ifadelerini kullandı.

Gençler kitaplarla dostluklarını aktardı

Öğrencilerden Buğra Yiğit Kiraz, teknolojiyi artık daha az kullandığını belirterek, hem spora hem de kitap okumaya yöneldiğini söyledi. Fatma Nur Karadurak ise, "Günde 200 sayfa kitap okunabilir. Kitap okudukça kelime haznemiz, konuşmamız gelişiyor. Birçok kelimenin de anlamını kitap okuyarak geliştirebiliriz. Ben çok faydalı buluyorum ve çok fazla kitap okuyorum" dedi.

STK temsilcilerinden Muhammed Cihat Ünsal ise, genç öğrencilerin kitaplarla daha çok vakit geçirdiği bir gelecek için bu etkinliği çok anlamlı bulduklarını kaydetti.