Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde minikler için konser düzenlendi. Köyceğiz Anaokulu, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında Köyceğiz Gölü’nün eşsiz manzarası eşliğinde düzenlediği çocuk konseri etkinliğiyle yaza coşkulu bir merhaba dedi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen’in de katıldığı etkinlikte sahne alan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Masalları kitaplarının yazarı ve müzisyen Bağcan Töraydın, çocuklarla birlikte şarkılar söyledi. Renkli görüntülere sahne olan konser boyunca çocuklar dans etti, eğlendi, unutulmaz bir gün yaşadı. Çam ağaçlarının gölgesinde, göl kıyısında kurulan sahnede gerçekleşen etkinlik hem çocuklar hem de katılımcılar için görsel bir şölene dönüştü. Köyceğiz Anaokulu Müdürlüğü, çocukların erken yaşta sanatla buluşmasını önemsediklerini ve bu tür etkinliklerle onların sosyal-duygusal gelişimlerine destek olmayı sürdüreceklerini belirtti. Köyceğiz’in doğal güzellikleriyle bütünleşen bu anlamlı etkinlik, velilerden ve katılımcılardan da büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA