Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Rumeysa Yıldırım, sadaka kutusunda biriktirdiği parayı Filistin’e gönderdi.

Muğla’nın Köyceğiz İlçesi Sultaniye Mahallesi’nde oturan İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi Rumeysa Yıldırım okuduğu takvim yaprağından etkilenerek sadaka kutusu oluşturup Filistinliler için yardım biriktirdi. Kendi elleriyle yaptığı sadaka kutusunda biriken paraları babası Hüseyin Yıldırımla birlikte Köyceğiz İlçe Müftülüğü’ne gelerek Filistinlilere gönderilmek üzere TDV Köyceğiz Şube Başkanı ve İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz’e sadaka kutusuyla 620 TL’yi teslim etti.

Müftü Karagöz sadaka kutusunu teslim alırken, "Gönülleri kendilerinden büyük çocuklarımızın güzellikleri ve iyilikleri sayesinde dünyayı iyilik kurtaracaktır. Rumeysa yavrumuz Ramazan ayında bizi hem duygulandırdı hem de umutlandırdı. Filistin ve Gazze halkı için başlatılan yardım seferberliğine büyük küçük herkesin katılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Çocuklarımız biriktirdikleri harçlıklarını Filistin’de İsrail saldırılarına hedef olan mazlum ve mağdur yaşıtlarına gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışlıyor. Bugün de Ramazan-ı Şerifin manevi atmosferinde Rumeysa yavrumuz bizlere ayrı bir güzellik yaşattı. Kendisini tebrik ediyorum, teşekkür ediyor ve gözlerinden öpüyorum" dedi.

Sadaka kutusunu teslim eden Rumeysa’ya Müftü Karagöz çeşitli hediyeler ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitaplar hediye ederek uğurladı.