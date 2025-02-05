Muğla’nın Köyceğiz Spor Kulübü 2. Ferdi Masa Tenisi Ligi zevkli ve heyecanlı müsabakalar ile sona erdi.

7 ligden oluşan ve 180 sporcu arasında geçen karşılaşmalar Köyceğiz Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Müsabakalar sonunda, Süperlig şampiyonu Ali Eren, İkinci Mesut Barkale, Üçüncü Tulgan Aksoy, 1. Lig Şampiyonu Gürhan Gündüz, İkinci Hüseyin Avcı, Üçüncü Engin Yazıtaş, 2.Lig Şampiyonu İsa Eren, İkinci Emre Erkli, Üçüncü Mustafa Öztaş, 3.Lig Şampiyonu Eren Yüksel, İkinci Murat Aladağ, Üçüncü Deniz Dinçer, 4.Lig Şampiyonu Hüseyin Pirlibeylioğlu, İkinci Hamza Burak Abacı, Üçüncü Ali Nizamoğlu, 5.Lig Şampiyonu Hakan Kömürcü, İkinci Erol Bayrakçı, Üçüncü Tezcan Ay, 6.Lig Şampiyonu Hakan Parlak, İkinci Arzu Kalafatoğlu, Üçüncü Ahmet Eren Maral oldu.

Sporculara kupa ve madalyaları törene katılan protokol tarafından takdim edildi.

Köyceğizspor Kulübü Başkanı Tarkan Öztürk; "Derece alan tüm sporcuları kutlarız. Türkiye’nin birçok bölgesinden ligimize katılarak destek ve renk veren tüm sporculara, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.